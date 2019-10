Hoy Marcela y Rodolfo son los felices y orgullosos papás de esos tres niños, sus hijos, que ya cumplieron seis, ocho y once años. En este Día de la Madre, Teleshow se contactó con la cantante para que cuente su historia, no la de una heroína sino la de una mujer que cumplió su deseo de ser madre, y eso es lo que ella aclara apenas comienza la entrevista. “Ser mamá adoptiva no te convierte en una ‘salvadora‘. Vos no salvás a nadie. Al contrario, yo tuve la suerte de dar con mis hijos. Ellos me alargaron la vida. Te puedo asegurar que cada día que los veo siento que son mis hijos de toda la vida. Tenemos un vínculo genuino e irrompible”.