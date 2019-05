Al igual que en la discusión por el proyecto de IVE, se espera que en la sesión se reediten varias cuestiones de fondo sobre la vida biológica y los alcances de la concepción de persona, como desde el punto de vista del derecho. Uno de los cruces más recordados y viralizados fue el que tuvo el año pasado el doctor en Ciencias Químicas y Biólogicas, Alberto Kornblihtt, con la senadora radical Silvia Elías de Pérez. "Un embrión en gestación no es un ser humano, es un embrión. Un embrión no podría llegar a término fuera del útero materno. No es correcto decir que un embrión es una persona porque no es una persona desde el punto de vista biológico y social", resumía el investigador del Conicet.