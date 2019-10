La actriz, que en pocos días cumple 50 años, señaló que con su padre biológico se cruzó un par de veces pero que no tiene una relación estable: “Son cosas de la vida, de encuentros y desencuentros. No estoy enojada con mi papá, mi papá es divino, es un encanto, es músico y se tuvo que ir, son circunstancias de la vida. Uno cuando es chico no entiende mucho pero después entendes. Lo vi un par de veces cuando era chica y después lo fui a buscar cuando era más grande. En la época de la Dictadura no era fácil irse, escapándose, era una situación extrema. Pero la verdad es que todo tiene un cierre hermoso”.