El periodista uruguayo Gustavo Descalzi contó en el programa radial Cosas de minas, por AM 1300 La Salada que, si bien lo que hizo Miss Bolivia no es un delito, “hay una intención de iniciar un movimiento para declarar persona no grata” a la cantante. “O para repudiar públicamente y que el Estado haga una declaración de no invitarla a otro evento de estas características. Pero fue un exabrupto, no creo que se decida nada. Fue una participación, vamos a llamarle, poco agradable”, aclaró.