“Fue algo totalmente inesperado. Yo estaba muy ansioso por poder trabajar y aplicar todos los conocimientos que estaba adquiriendo, pero cuando me hablaron de Apache no entendía de qué me hablaban. Tuve que organizarme de un día para el otro porque tenía que rendir un parcial, me aprendí el texto mientras viajaba en el subte y cuando llegué vi que era verdad”, cuenta el joven en una entrevista exclusiva con Teleshow y agrega que recién le cayó la ficha cuando vio que en un panel había fotos de los famosos con los personajes que interpretarían en la serie.