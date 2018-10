Los días de Balthazar son atípicos para un adolescente de 14 años: se levanta a las 6:45 de la mañana, desayuna y se toma el colectivo para ir al colegio desde su casa de Villa del Parque. "Antes me reconocían más, ahora, por suerte aflojó un poco y ya no me dicen nada cuando me ven. Me da vergüenza que me reconozcan", destaca quien debutó a los 8 años como actor con un papel en Lulú, la película de Luis Ortega.