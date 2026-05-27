Estos son los costos del Hospital Veterinario de la Ciudad de México

El Hospital Veterinario de la Ciudad de México se ubica en la alcladía Iztapalapa y ofrece atención a animales de compañía a bajo costo.
Los servicios abarcan desde etología hasta desparacitación y cirugías.
PUBLICIDAD
Precios de atención en el Hospital Veterinario de la CDMX
- Desparasitación - $76
- Certificado de salud - $318
- Eutanasia - $508
- Consulta de etología (primera vez) - $190
- Consulta de etología (seguimiento) - $89
- Hemograma - $318
- Urianálisis - $101
- Coproparasitoscópico por flotación - $114
- Coproparasitoscópico seriado - $153
- Raspado cutáneo - $128
- Citología - $444
- Radiografía simple (2 proyecciones) - $508
- Radiografía con sedación - $889
- Hospitalización por día - $190
- Hospitalización Terapia Intensiva por día - $318
- Oxigenoterapia por día - $762
- Tratamiento básico (menor a 5 días) - $264
- Tratamiento especializado (mayor a 5 días) - $635
- Curación de herida - $128
- Tranquilización de manejo médico (ligero) - $254
- Tranquilización de manejo médico (profundo) - $381
- Electrocardiograma - $381
- Toma de biopsia cutánea con sedación - $635
- Terapia de rehabilitación - $190
- Cirugía de tejidos blandos - $2,540
Historia del Hospital Veterinario de la CDMX
El Hospital Veterinario de la Ciudad de México (HVCM) abrió sus puertas el 9 de febrero de 2016 como una iniciativa de la entonces administración capitalina para ofrecer atención médica veterinaria de bajo costo y promover la tutela responsable de animales de compañía.
Originalmente dependía de la Secretaría de Salud de la CDMX y, a partir de diciembre de 2020, pasó a integrarse a la Agencia de Atención Animal (AGATAN) de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).
PUBLICIDAD
Desde su apertura, el hospital ha brindado más de 100,000 atenciones médicas, incluyendo consultas, hospitalizaciones, cirugías, estudios diagnósticos, vacunación y esterilizaciones para perros, gatos y fauna silvestre.
El sitio también funciona como hospital-escuela, colaborando con universidades como la UNAM, UAM-Xochimilco y UVM para la formación de profesionales en medicina veterinaria.
PUBLICIDAD
Cómo llegar al Hospital Veterinario de la CDMX
El Hospital Veterinario de la Ciudad de México está ubicado en Calle Carlos L. Grácidas s/n, Colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09290, CDMX.
Opciones de transporte público:
PUBLICIDAD
- Metro: Las estaciones más cercanas son Constitución de 1917 (a 20 minutos a pie) y Guelatao (a 9 minutos a pie).
- Autobuses: Pasan varias rutas, entre ellas 111, 127, 160, RUTA 14, RUTA 46 y RUTA 11. Las paradas más cercanas son “Eje 6 Sur Jalisco - Carlos L. Grácida”, “Av. Genaro Estrada - Calle 2” y “Calle 2 R. Salazar, Mz17 Lt14”; todas están entre 1 y 3 minutos caminando del hospital.
- Teleférico: La estación más cercana del Cablebús es Constitución de 1917, a 25 minutos caminando.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD