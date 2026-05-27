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La selección de Panamá anunció lista de convocados para el Mundial 2026 con presencia de futbolistas con pasado en la Liga 1

El conjunto ’canalero’ integra el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. En la nómina de Thomas Christiansen figuran deportistas con un paso reciente en el torneo doméstico peruano

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Los futbolistas con pasado en Liga 1 que jugarán el Mundial 2026 con Panamá.
Los futbolistas con pasado en Liga 1 que jugarán el Mundial 2026 con Panamá.

La selección de Panamá presentó oficialmente la lista de convocados para el Mundial 2026 y, entre los nombres elegidos por Thomas Christiansen, aparecieron varios futbolistas con pasado reciente en la Liga 1 peruana. El combinado ‘canalero’, que compartirá el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra, apostó por una nómina con experiencia internacional y rostros conocidos para el fútbol peruano.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Alberto Quintero. El popular ‘Chiquitín’, recordado por su etapa en Universitario de Deportes, se estrenará en una Copa del Mundo a los 38 años. El extremo panameño defendió la camiseta ’crema’ durante seis temporadas y dejó una huella importante por su velocidad, desequilibrio y protagonismo en campañas nacionales e internacionales. Su presencia en la convocatoria también tiene un valor simbólico, ya que en Rusia 2018 quedó fuera del torneo por lesión cuando estaba prácticamente asegurado en la lista final.

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Otro futbolista con pasado en el balompié peruano que logró meterse en la nómina mundialista es Cecilio Waterman. El delantero tuvo un breve paso por Alianza Lima, aunque sin demasiada continuidad ni el impacto esperado. Sin embargo, el atacante logró reencontrarse con su mejor versión en el extranjero y hoy atraviesa un presente destacado en el fútbol chileno, situación que terminó consolidándolo como una de las cartas ofensivas de Panamá.

El delantero se lesionó segundos después de marcar el tercero de los 'blanquiazules'. (Video: Liga 1 Max)

En defensa también aparece Jiovany Ramos, quien integró el plantel de Alianza Lima durante la temporada 2024. El zaguero aprovechó la regularidad obtenida en Academia Puerto Cabello de Venezuela para ganarse la confianza de Christiansen y asegurar un lugar en la cita mundialista.

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A ellos se suma José Fajardo, delantero que dejó buenas sensaciones durante su paso por Cusco FC. El atacante se mantiene como una de las principales alternativas ofensivas del cuadro centroamericano y llega respaldado por sus actuaciones recientes en el fútbol ecuatoriano.

Panamá afrontará así su segunda participación en una Copa del Mundo con una base de jugadores experimentados y varios nombres familiares para la afición peruana.

El historial de Christiansen abarca éxitos como jugador en Dinamarca, España y Alemania, donde fue máximo goleador de la Bundesliga con el VfL Bochum. (Fotografía retomada de Redes Sociales)
El historial de Christiansen abarca éxitos como jugador en Dinamarca, España y Alemania, donde fue máximo goleador de la Bundesliga con el VfL Bochum. (Fotografía retomada de Redes Sociales)

Convocatoria completa de Panamá para el Mundial 2026

Porteros

  • Orlando Mosquera
  • Luis Mejía
  • César Samudio

Defensas

  • César Blackman
  • Jorge Gutiérrez
  • Amir Murillo
  • Fidel Escobar
  • Andrés Andrade
  • Edgardo Fariña
  • José Córdoba
  • Eric Davis
  • Jiovany Ramos
  • Roderick Miller

Volantes

  • Aníbal Godoy
  • Adalberto Carrasquilla
  • Carlos Harvey
  • Cristian Martínez
  • José Luis Rodríguez
  • César Yanis
  • Yoel Bárcenas
  • Alberto Quintero
  • Azarías Londoño

Delanteros

  • Ismael Díaz
  • Cecilio Waterman
  • José Fajardo
  • Tomás Rodríguez

Director Técnico: Thomas Christiansen

Convocados de Panamá para la Copa del Mundo 2026.
Convocados de Panamá para la Copa del Mundo 2026.

Fixture de Panamá en el Mundial 2026

  • Fecha 1: Ghana vs. Panamá (17 de junio / 18:00 horas / Estadio BMO Field)
  • Fecha 2: Panamá vs. Croacia (23 de junio / 18:00 horas / Estadio BMO Field)
  • Fecha 3: Panamá vs. Inglaterra (27 de junio / 16:00 horas / Estadio MetLife Stadium)

Canal TV para ver los partidos de Panamá en Perú

En Perú, los encuentros de la selección de Turquía en el Mundial 2026 estarán disponibles a través de DirecTV, que transmitirá la totalidad del torneo mediante su plataforma DGO. Los usuarios podrán ver los 104 partidos en vivo y en alta definición, incluyendo los juegos de los turcos.

Respecto a la señal abierta, América TV tiene los derechos para emitir 40 partidos, de los cuales 25 corresponden a la fase de grupos. Hasta el momento, no se ha confirmado si los duelos de Panamá estarán incluidos, ya que la emisora suele seleccionar los partidos de mayor interés para la audiencia local.

Por otra parte, la FIFA permitirá que los primeros 10 minutos de cada partido se puedan ver en YouTube, como parte de un acuerdo exclusivo para esta edición, ofreciendo así una opción gratuita para seguir el inicio de los partidos de la selección centroamericana desde cualquier dispositivo.

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