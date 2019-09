Cuando esa mañana el actor Luke Wilson se despertó, algo le dijo que debía llamar inmediatamente a su hermano. Desde que Owen había roto con Kate Hudson la depresión parecía que lograba acorralarlo. Todo empeoraba, las noticias informaban del romance de Kate con Dax Shepard, se la veía fantástica, algo que su ex novio no toleraba. Sí, algo le decía a Luke que las cosas en la vida de su hermano no andaban bien. Era más que una simple corazonada. Sabía que Owen intentaba superar la ruptura de su relación recurriendo a lo mismo que la rompió: grandes dosis de cocaína y heroína. Y ese consumo descontrolado, como su noviazgo, no terminaría bien.