México

Imelda Tuñón felicita a su hijo por su cumpleaños y recuerda a Julián Figueroa: “La oscuridad cayó sobre nosotros”

Imelda expresó en redes que su hijo es su máxima prioridad, incluso ante controversias y juicios familiares. Dejó claro que dejaría fama y escenarios si eso asegura la felicidad y bienestar del menor, tras el legado de Julián Figueroa

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imelda tuñon y josé julián -México- 18 febrero
Imelda Garza Tuñón celebra el cumpleaños de su hijo con un emotivo mensaje en el que recuerda a Julián Figueroa y reafirma el vínculo familiar (Instagram)

Imelda Tuñón celebró el cumpleaños de su hijo con un mensaje en redes sociales donde reafirmó el vínculo familiar e incluyó un homenaje a Julián Figueroa, al tiempo que defendió públicamente sus decisiones frente a las controversias surgidas tras la muerte del cantante.

En la publicación, reconoció las diferencias con terceros y dejó claro que prioriza la felicidad del menor, incluso si eso implica alejarse del escrutinio social o dejar su carrera artística.

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Las redes sociales se consolidan como el principal canal para expresar afecto y posicionamientos en medio de disputas legales y controversias familiares (IG)
Las redes sociales se consolidan como el principal canal para expresar afecto y posicionamientos en medio de disputas legales y controversias familiares (IG)

2 de mayo, una fecha significativa para padre e hijo

El cumpleaños del menor coincidió con el recuerdo de Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023 a consecuencia de un infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular, de acuerdo con un comunicado difundido ese mismo día por su familia.

La fecha adquiere un significado doble para la familia, pues el 2 de mayo también era el natalicio del hijo de Maribel Guardia, quien a lo largo del último año ha permanecido en el centro de la conversación pública por disputas legales, cuestionamientos sobre la custodia y enfrentamientos entre los familiares directos.

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Primer plano de Imelda Tuñón, con gorra negra y cabello rubio, junto a Julián Figueroa, con cabello oscuro y aretes, ambos mirando directamente a la cámara con agua de fondo
La muerte de Julián Figueroa intensifica las disputas legales por la custodia y la herencia del menor, generando un debate público sobre la convivencia familiar (Instagram: @imetunon)

La custodia del menor y los conflictos familiares mantienen la tensión tras la muerte de Julián Figueroa

Tras la muerte de Julián Figueroa, las diferencias entre Imelda Tuñón y otros integrantes de la familia se han acentuado. Uno de los temas que más atención ha recibido es la custodia del menor, así como la distribución de la herencia y la manera en que cada parte ha gestionado el duelo.

Las tensiones aumentaron luego de la difusión de un video presentado por el periodista Javier Ceriani, en el que se muestra un altercado físico entre Garza Tuñón y Figueroa. En las imágenes, la actriz aparece golpeándose la cabeza contra el suelo en medio de los gritos. El video provocó cuestionamientos sobre la relación de la pareja y reabrió debates en torno a la convivencia familiar.

Imelda Tuñón comparte en redes sociales imágenes y videos familiares para recalcar su compromiso con la felicidad de su hijo, por encima de su carrera artística (IG)
Imelda Tuñón comparte en redes sociales imágenes y videos familiares para recalcar su compromiso con la felicidad de su hijo, por encima de su carrera artística (IG)

En su mensaje de cumpleaños dirigido al menor, Imelda Tuñón incluyó imágenes y videos donde resaltó momentos de convivencia con los abuelos maternos y con su padre. Escribió:

“Hace 9 años nació el amor de mi vida, mi alegría de cada mañana, él obviamente no tiene redes sociales y probablemente nunca vea estos mensajes, pero quiero compartirles lo hermoso que ha sido este camino para mí a su lado, lo mucho que lo amo, dejarles claro que abandonaría por él cualquier cosa, dejaría que piensen lo que sea de mí, de mi familia, incluso dejaría mi carrera con tal de verlo feliz y próspero, tal como he hecho… la vida es de elecciones y siempre lo voy a elegir a él”.

El 2 de mayo, fecha del cumpleaños del menor, adquiere un significado especial por coincidir con el natalicio de Julián Figueroa (IG)
El 2 de mayo, fecha del cumpleaños del menor, adquiere un significado especial por coincidir con el natalicio de Julián Figueroa (IG)

La cantante también resaltó la presencia constante de Julián Figueroa en las vidas de ambos: “Tampoco puedo dejar pasar un 2 de mayo sin conmemorar a su papi, que está con nosotros a cada paso que damos, a pesar de la oscuridad que cayó sobre nosotros, nos guió a cada paso y nos ayudó a salir de todo, así que, feliz cumpleaños a Julián hasta el cielo”.

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