En lo personal, su matrimonio sintió el desgaste del estilo de vida que los había salvado. Robin quería vivir la vida del actor y Valerie no quería ser la mujer de. Se separaron en buenos términos, pero en 1988, las revistas anunciaban. "Estrella de Hollywood deja a su esposa por su niñera". Lo real es que Williams y su niñera Marsha Garces habían iniciado su relación al poco tiempo de la separación. "Sufrí mucho lo que ellos tuvieron que pasar", contó Vivian. "Tenía que encauzar mi vida y Marsha me salvó, no me arruinó"; la defendió Robin. Juntos tuvieron dos hijos, Zelda y Cody.