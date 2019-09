—Yo creo que el corazón deja de latir, pero que el alma sigue viviendo. Por educación católica sé que hay vida en un paraíso, me gusta creer en esa opción por mi costado más terrenal, pero quiero creer que el paso de la vida no se termina acá. Yo, por lo menos, a mis almas que ya no están físicamente conmigo, siento que siguen estando en la medida que a las personas que amamos los seguimos recordando y honrando. Me gustaría que cuando yo no esté mi hija, y mis muchos, muchos nietos, me sigan recordando.