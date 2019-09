—Ya a esta altura del partido no puedo evitar que me hablás de los chicos y me doy cuenta que mi paso por este mundo, por mí, hablo por mí y solo por mí, ni de mi género ni nada, hablo de mí, siento que de acá a que muera, lo que fuera el día de mañana o cuando sea, yo ya pasé por acá. Ya hice lo que vine a hacer y me siento muy feliz.