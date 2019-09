Tras ese cambio radical de conducta, Johnny le pidió trabajo a su padre en la construcción, rubro en el cual se desempeñó durante cinco años, para ese entonces ya conocía a Tommy Erdélyi (primer baterista y confundador de Ramones) y ya había tenido un acercamiento con Dee Dee, a todos les gustaba la música, pero no estaban decididos a formar un grupo. Su primer concierto como fan había sido en 1964, cuando vio a los Rolling Stones, luego vendrían The Who, Black Sabbath, The Doors y Alice Cooper. Además de The Beatles, su banda de cabecera, la influencia que llegó para cambiar su vida fue la de New York Dolls, un grupo de muchachos que no parecían tan virtuosos, pero que tocaban una fibra en Johnny que lo volvía loco y lo hacía pensar en subir al escenario algún día.