Murder by numbers fue la película en la que habría encontrado nuevamente el amor. En esta oportunidad, con Ryan Gosling. Reservada en cuestiones vinculadas a su privacidad, la actriz tampoco lo blanqueó pero en una ocasión, al ser consultada si solo la unía un vínculo de amistad con él, indicó: "Somos solo amigos. Aunque agregarle el 'solo' podría ser una mentira, así que simplemente voy a decir que somos amigos". La diferencia de edad -ella tenía 37 y él 22- no tardó en llevar al romance a un abismo. Aunque todo ocurrió en buenos términos. En diálogo con The Times en 2011, Gosling hizo referencia a sus dos ex parejas, Bullock y Rachel McAdams, y dijo: "Tuve a dos de las mejores novias del mundo. No conocí a nadie que pudiera superarlas".