"Si yo pude, todos podemos. Bueno, es una exageración: yo sé que no todos podemos. Se me dio mi posibilidad dentro de las carencias económicas que había en mi familia. A lo mejor hubo un sostén afectivo que me empujó", recuerda, destacando que la educación siempre fue fundamental. "En Primero Superior me hicieron escribir cien veces 'No debo conversar en clase'. Pero también me acuerdo cuando terminé primario y me preguntaron: '¿Qué vas a hacer? ¿Estudiás o trabajás?'. Hoy no se me ocurriría pero en ese momento era así, porque la carencia económica familiar era muy dura".