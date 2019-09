Después de tomarle algunas imágenes, el productor le dijo que quería mostrarle otra locación en el mismo edificio para hacer otra producción: "Fuimos al ascensor para subir un piso más arriba. Pero trabó el ascensor. Le dije: '¡¿Qué hacés?!' Me respondió: 'Dame un beso'. Le dije que no y se me empezó a acercar. Le dije: 'No te me acerques'. Y él me decía que le diera un beso. 'Vos sos nueva, tenés que entender cómo se maneja el medio, y si querés estar en el medio me tenés que dar un beso'. Yo le contesté que ni sabía lo que era el medio, le dije: 'Me gusta hacer fotos pero esta situación me pone muy incómoda. Por favor volvé a apretar el botón así me mostrás la locación o me voy porque me siento rara'".