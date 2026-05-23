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El papá de Mauro Icardi cocina locro para vender el 25 de mayo y recibió el apoyo de Wanda Nara: "El más rico de todos"

Mientras su hijo y la China Suárez disfrutan sus vacaciones en Japón, Juan Icardi sostiene a su hogar con un pequeño emprendimiento que en todas las fechas patrias se hace notar con sus platos típicos

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Foto horizontal partida: a la izquierda, un hombre con dos niños junto a una olla grande; a la derecha, primer plano de Wanda Nara con cabello rubio, labios rojos y un anillo azul.
Juan Icardi junto a sus nietas preparando locro cuando lo visitaron el año pasado. Wanda Nara apoya su emprendimiento

En cada fecha patria, Juan Icardi, el padre del futbolista Mauro Icardi, revitaliza la ciudad de Santa Fe con un emprendimiento familiar de locro y empanadas, que ha consolidado su lugar en la comunidad y suma muestras de apoyo en redes sociales. El respaldo público de Wanda Nara y el entusiasmo de los seguidores refuerzan la visibilidad y el afecto en torno a su iniciativa culinaria.

La elaboración casera de locro y empanadas para la venta va de la mano con el precio popular que lo ofrece, con la porción de locro a 12 mil pesos y la docena de empanadas a 18 mil pesos. Su propuesta resulta accesible para los vecinos y seguidores, quienes también destacan el contacto directo y el carácter artesanal del emprendimiento.

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El apoyo de Wanda Nara a su ex suegro, Juan Icardi
El apoyo de Wanda Nara a su ex suegro, Juan Icardi

Wanda Nara y el apoyo popular al emprendimiento de Juan Icardi

El respaldo de Wanda Nara impulsó la proyección del emprendimiento. En redes sociales, la empresaria compartió el anuncio promocional acompañado del mensaje: “El más rico de todos”, según la publicación original. Esta acción motivó comentarios de aliento y multiplicó la difusión del proyecto local.

Entre los mensajes, los usuarios expresaron deseos de probar el locro y destacaron la laboriosidad de Juan Icardi. Frases como “Ojalá venda muchísimo” o “Nada mas valioso que un hombre trabajador, digno y con humildad de corazón. Que orgullo Don Icardi!. 👏👏👏“, fueron menciones a su dedicación y humildad circulan en la comunidad digital.

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Otros fueron más incisivos: “Como siempre Wanda apoyando el trabajo del papá de Icardi👏 mientras su propio hijo ni siquiera lo hace. Qué vergüenza!🤦🏻‍♀️ Para empezar el señor ni debería estar haciendo esto… tendría que estar cómodo, feliz y tranquilo, como todos los padres de futbolistas. Pero claro, en vez de ayudar a sus hijas y a su familia anda en japon cumpliéndole sueños a una mujer que no vale ni 5 centavos". O Dale @mauroicardi media pila con tu padre, pésimo hasta como hijo!!!!!😢"

Como estos, decenas de comentarios en redes valoraron la actitud trabajadora y la cercanía de Juan Icardi con sus clientes, lo que fortaleció el perfil humano del trabajo familiar. El efecto en la visibilidad permitió que nuevos clientes se interesasen y se sumaran a la clientela habitual.

Pero las críticas también hacen referencia a la lejanía y a la actitud que tomó Mauro Icardi con su familia santafesina se deben a que no visita a su padre desde febrero del año 2024, cuando viajó acompañado por la China Suárez al poco tiempo de oficializar su romance. Parecía qaue la relación familiar se iría a encauzar, pero desde entonces, no se han vuelto a ver.

Juan Carlos, el padre de Mauro Icardi, habló sobre su hijo y Wanda Nara
Juan, el padre de Mauro Icardi

El reencuentro familiar en Santa Fe y la visita de Wanda Nara

El 25 de mayo del año pasado, la celebración patria tuvo un significado especial para los Icardi. Wanda Nara viajó a Santa Fe con sus hijas para que compartieran una jornada junto a su abuelo.

El momento quedó registrado en redes, con las niñas luciendo camisetas con los colores nacionales y ayudando a Juan Icardi a preparar el locro en una gran olla. La alegría quedó reflejada tanto en las imágenes como en la actitud del anfitrión, quien cantó y mostró emoción tras un largo periodo de distanciamiento familiar.

La participación activa de las nietas y el gesto de Wanda Nara originaron nuevas muestras de apoyo y emoción en la comunidad digital. El propio Juan Icardi compartió el mensaje “Feliz día”, enfatizando la importancia que tuvo el encuentro para el entorno familiar.

El reconocimiento hacia la actitud y el esfuerzo de Juan Icardi evidencia cómo el trabajo sostenido y los lazos familiares pueden inspirar admiración y fortalecer el vínculo dentro de la comunidad.

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