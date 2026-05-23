NFL en México: así puedes inscribir a tus hijos al campamento de los Rams

Se busca consolidar a los jóvenes para la nueva disciplina olímpica. (Ilustración: Jesús Aviles)

La NFL sigue fortaleciendo su presencia en México mediante una nueva clínica de futbol bandera organizada en conjunto con los Los Angeles Rams en Tijuana.

El evento está dirigido a niñas y niños interesados en aprender los fundamentos del flag football, disciplina que será olímpica en Los Ángeles 2028 y que registra un aumento sostenido de popularidad en el país.

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Esta actividad busca impulsar el deporte entre los jóvenes y fomentar valores como el trabajo en equipo, la inclusión y la actividad física.

¿Cómo inscribir a tus hijos al campamento de los Rams?

El proceso de inscripción al campamento de los Rams requiere un registro previo, dado que los cupos son limitados por el interés que generan estas actividades en Baja California.

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Se debe visitar la cuenta de Instagram de los Rams en español para más detalles.

IG: @vamosramsnfl

En eventos similares organizados por la NFL México y los Rams se ha solicitado completar formularios en línea con los datos del menor, edad y contacto del tutor.

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Se recomienda asistir con ropa deportiva, hidratación y tenis adecuados para la práctica física.

La clínica, programada en Tijuana, contempla dinámicas orientadas a la enseñanza de los fundamentos básicos del flag football, deporte que ha experimentado un crecimiento relevante en México gracias a la promoción de la NFL y los programas juveniles desarrollados en distintas ciudades.

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La NFL apuesta fuerte por el futbol bandera en México

La participación de los Rams en México se inserta en una estrategia más amplia de la NFL para el desarrollo de talento y la promoción del futbol americano entre las nuevas generaciones.

En los últimos años, la liga ha implementado clínicas gratuitas, capacitaciones para maestros y torneos juveniles en diversos estados de la República.

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Para la NFL, México es un mercado importante. REUTERS/Raquel Cunha

El objetivo central es consolidar el futbol bandera como una alternativa deportiva accesible y segura para niños y niñas.

Entrenadores y especialistas subrayan que estos programas facilitan el desarrollo de habilidades físicas y sociales en los jóvenes, sin el contacto propio del futbol americano tradicional.

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La NFL ha intensificado sus actividades en México en respuesta al crecimiento de la base de aficionados, posicionando al país como uno de sus mercados internacionales más relevantes.

Equipos como los Rams han llevado a cabo activaciones comunitarias, convivencias y programas deportivos como parte de su estrategia de expansión.

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El auge del flag football con miras a los Juegos Olímpicos de 2028 convierte a estas clínicas en una oportunidad para que niñas y niños mexicanos se acerquen a un deporte que podría brindarles acceso a competencias nacionales e internacionales en los próximos años.