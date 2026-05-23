El Salvador

El Salvador: La final entre Águila y FAS enfrenta a dos técnicos debutantes en el Clausura 2026

El encuentro se disputará en San Salvador y marca la primera ocasión en que Santiago Davio y Adrián Sánchez compiten por el campeonato nacional, tras campañas marcadas por remontadas y liderazgos en sus equipos respectivos

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La final nacional entre Águila y FAS enfrenta a Santiago Davio y Adrián Sánchez, ambos en busca de su primer título como entrenadores en El Salvador. (Imágenes de cortesía)
La final nacional entre Águila y FAS enfrenta a Santiago Davio y Adrián Sánchez, ambos en busca de su primer título como entrenadores en El Salvador. (Imágenes de cortesía)

El clásico nacional entre Club Deportivo Águila y Club Deportivo FAS vive una final inédita en el fútbol salvadoreño. Por primera vez, Santiago Davio y Adrián Sánchez se medirán en el banquillo, ambos en busca de su primer título como entrenadores principales en el país. El partido, correspondiente a la final del Clausura 2026, se disputará en el Estadio Jorge ‘Mágico’ González de San Salvador.

Santiago Davio asumió el mando de Águila en un contexto de crisis interna, tras la salida del mexicano Juan Carlos “Pájara” Chávez en la jornada 17. En solo nueve partidos, el técnico argentino condujo al equipo a la sexta posición de la tabla con 35 puntos y un boleto a los cuartos de final. Bajo su gestión, el conjunto sumó cinco victorias, dos empates y dos derrotas, con un balance de 10 goles a favor y cinco en contra. El entrenador logró una efectividad del 62,96 %, según datos recopilados por Infobae.

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Davio apostó por recuperar la unidad del plantel y reincorporó a jugadores como Benji Villalobos, Federico Astrada y Tomás Granitto a la alineación titular. Esta decisión resultó clave para el repunte de resultados, permitiendo al Águila avanzar a la fase final tras dejar atrás un inicio de torneo irregular. El desempeño del equipo durante la liguilla incluyó victorias sobre Alianza en cuartos de final y una apretada serie ante Firpo en semifinales.

Infografía con dos entrenadores estilizados de espalda en un campo de fútbol, con escudos de Águila y FAS, y datos clave de la final del Clausura 2026.
La final del Clausura 2026 del fútbol salvadoreño enfrenta a Club Deportivo Águila y Club Deportivo FAS en un duelo inédito de entrenadores, Santiago Davio y Adrián Sánchez, en el Estadio Jorge ‘Mágico’ González. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Adrián Sánchez tomó las riendas del FAS después de trabajar como asistente de su compatriota Cristian Flores el torneo anterior. De acuerdo con información recopilada por infobae, el técnico mexicano transformó la dinámica del equipo tigrillo, que finalizó como líder de la fase regular con 53 puntos, nueve más que el campeón defensor Firpo. En 26 partidos dirigidos, Sánchez acumula 17 triunfos, siete empates y solo dos derrotas, ambas como visitante.

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Uno de los pilares de FAS bajo Sánchez ha sido la solidez como local en el Estadio Óscar Quiteño de Santa Ana. El equipo no perdió ningún encuentro en casa, registrando 11 victorias y dos empates en 13 presentaciones, lo que representa una efectividad del 89,74 %. La ofensiva, encabezada por el brasileño Yan Maciel, ha sido determinante, ya que junto a atacantes como Edgar Medrano, Dustin Corea, Rafael Tejada y Nelson Bonilla generó más del 70 % de los 56 goles del equipo en el torneo.

Águila llega a la final del Clausura 2026 con una ventaja histórica de tres títulos sobre dos de FAS en enfrentamientos directos. (Cortesía: CD Águila)
Águila llega a la final del Clausura 2026 con una ventaja histórica de tres títulos sobre dos de FAS en enfrentamientos directos. (Cortesía: CD Águila)

El duelo de estrategias entre Davio y Sánchez añade un atractivo especial a la final. Ambos entrenadores debutan en una instancia decisiva en el fútbol salvadoreño, tras haber mostrado autoridad y capacidad de adaptación en sus primeros torneos al frente de sus respectivos equipos. De acuerdo con Infobae, la expectativa por el enfrentamiento se extiende más allá del terreno de juego, ya que la contienda por el título también se juega en los banquillos.

La final número 6 entre Águila y FAS definirá no solo al campeón del Clausura 2026, sino también a un nuevo entrenador consagrado en el fútbol nacional. El partido está programado para las 6:00 p.m. en el principal escenario deportivo de la capital salvadoreña.

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