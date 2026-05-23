Economía

El Gobierno quiere dinamizar el turismo, pero aumentó hasta más del 100% el costo de ingreso a parques nacionales

A la vez, recortó el presupuesto para áreas protegidas en más de $2.500 millones. Hoteles y restaurantes pidieron una tregua fiscal para sostener a las pymes del sector ante la caída del consumo y el aumento de costos

Guardar
Google icon
Visit-Argentina
La entrada al Parque Nacional Iguazú pasó de $15.000 a $25.000 para los argentinos, mientras que para los visitantes extranjeros subió de $45.000 a $60.000. (Visit Argentina)

El discurso oficial apuesta al fomento del turismo interno y a los parques nacionales como motor de la actividad. Sin embargo, a través de la Resolución 132/2026, el Gobierno aumentó 60% el valor de las entradas a los parques para los argentinos. Además, aplicó un incremento del 42% para extranjeros y del 117% para estudiantes, aunque las tarifas de base en este últimos caso son más bajas.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, lo dijo con énfasis ante empresarios del sector: “Es el tiempo de los parques y atracciones”. Lo hizo el 21 de mayo en el Summit 2026 de la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA), donde convocó a invertir en los 39 parques nacionales del país y prometió desregulaciones para atraer negocios y empleo. Nueve días antes, sin embargo, la Administración de Parques Nacionales (APN) había publicado en el Boletín Oficial la Resolución 132/2026, que aumentó el precio de las entradas a 12 parques nacionales con subas que, para los argentinos, llegaron a superar el 100 por ciento.

PUBLICIDAD

La tensión entre el discurso y la medida configura un escenario que el propio Gobierno no logra resolver: apuesta al turismo como industria estratégica, pero encarece acceder a los íconos naturales más visitados del país.

Esa política coincide con un pedido del sector turismo, que alertó sobre una situación crítica en hoteles y restaurantes y pidió una tregua fiscal. Concretamente, la Federación Empresria Hotelera Gastronómica (Fehgra) solicitó la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de 2026, plazo que considera “indispensable para proteger el capital de trabajo y sortear la estacionalidad de baja actividad”. También solicitó adecuar los planes de facilidades de pago vigentes y refinanciar planes caducos “sin pérdida de los beneficios fiscales originalmente otorgados”.

PUBLICIDAD

Las nuevas tarifas en Parques Nacionales

Los valores que fijó la resolución rigen para 20 áreas protegidas e incluyen cuatro categorías: visitantes extranjeros (denominados “general”), argentinos, residentes provinciales y estudiantes. En todos los casos, la suba fue significativa.

En el Parque Nacional Iguazú, donde se ubican las cataratas homónimas, uno de los destinos más visitados de América del Sur, la entrada para argentinos pasó de $15.000 a $25.000. Los residentes de Misiones, en tanto, ahora pagan $8.000, frente a los $5.000 anteriores. Para los visitantes extranjeros, el ticket subió de $45.000 a $60.000.

Uno de los destinos más emblemáticos de la Patagonia aumentó su tarifa para argentinos de $15.000 a $25.000. Los residentes de Santa Cruz pagan $8.000.
Uno de los destinos más emblemáticos de la Patagonia aumentó su tarifa para argentinos de $15.000 a $25.000. Los residentes de Santa Cruz pagan $8.000.

En el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, tanto la zona sur como el portal de El Chaltén quedaron con una tarifa de $50.000 para visitantes del exterior y de $25.000 para el resto de los argentinos. Los residentes provinciales abonan $8.000. En Tierra del Fuego, el precio para extranjeros se mantuvo en $40.000, pero los argentinos pasaron de pagar $12.000 a $18.000.

Para los parques de la región de los lagos —Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo— la entrada general quedó en $35.000 para visitantes del exterior y en $15.000 para argentinos. La tarifa para estudiantes en esos parques subió de $5.000 a $12.000, un incremento del 140 por ciento.

En una franja de parques que incluye El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco, la entrada para extranjeros quedó en $25.000 y en $12.000 para argentinos. La tarifa estudiantil en esos destinos pasó de $5.000 a $10.000.

La asimetría entre locales y extranjeros

Una de las características del nuevo esquema tarifario es que los argentinos absorbieron incrementos proporcionalmente mayores que los turistas internacionales. Mientras la suba para visitantes extranjeros promedió el 42%, la de los argentinos rozó el 86% en términos generales, y la categoría estudiantes fue la más castigada, con un aumento promedio del 117%.

El esquema mantiene exenciones para jubilados y pensionados con DNI argentino, menores de 6 años, personas con discapacidad y su acompañante, integrantes de visitas educativas de hasta 18 años, residentes locales, guías habilitados, agentes de la APN y veteranos de la guerra de Malvinas. Los egresados de secundaria que viajan en viaje de fin de curso, en cambio, quedan excluidos de la categoría “visita educativa” y deben abonar la tarifa correspondiente.

Lago Gutiérrez, Parque Nacional Nahuel Huapi
En los parques de la región de los lagos, la entrada para argentinos pasó de $7.000 a $15.000 y la tarifa para estudiantes subió de $5.000 a $12.000. (Instagram)

La resolución también incorporó bonificaciones: el segundo día de visita tiene un descuento del 50%, válido dentro de las 72 horas del primer ingreso. Además, se habilitaron pases de 3 y 7 días —denominados Flexipass— y un pase anual de $300.000 para Iguazú, que equivale al valor de cinco entradas individuales para extranjeros.

El argumento oficial y el recorte presupuestario

En el texto de la Resolución 132/2026, la APN justificó el aumento en la necesidad de lograr una “distribución más equitativa de los recursos” y en que el aporte de los visitantes contribuya al sostenimiento y desarrollo de las áreas protegidas. También mencionó la incorporación de nuevas áreas al sistema de tickets electrónicos y la actualización de categorías para acceder a descuentos.

Lo que la resolución no menciona es que, días después de su publicación, el Gobierno recortó partidas presupuestarias destinadas a los parques nacionales por más de $2.500 millones a través de la Decisión Administrativa 20/2026.

El sector privado, bajo presión

Mientras el Gobierno sube las tarifas de acceso a los parques y promueve inversiones privadas en el sector, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) elevó una nota a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Ministerio de Economía para pedir medidas de alivio fiscal de urgencia. La federación planteó la situación crítica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas hoteleras y gastronómicas ante la caída del consumo y el incremento de los costos operativos.

Reservar la habitación equivocada en el hotel podría costar tu descanso, alerta especialista
Fehgra pidió la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares hasta fin de año para proteger a las pymes hoteleras y gastronómicas

Entre las medidas que solicitó Fehgra figuran la revisión de los mecanismos de judicialización automática de deudas por moras mínimas, la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de 2026, la ampliación de los planes de facilidades de pago vigentes y la posibilidad de refinanciar planes caducos sin perder los beneficios fiscales originalmente otorgados. La federación argumentó que ese plazo “resulta indispensable para proteger el capital de trabajo y sortear la estacionalidad de baja actividad”.

La señal que envía el pedido es relevante: la hotelería y la gastronomía son, según la propia Fehgra, actividades intensivas en empleo y fundamentales para el desarrollo turístico en todo el país. Que la federación que las agrupa deba salir a pedir una tregua fiscal al mismo tiempo que el Gobierno anuncia inversiones y desregulaciones en el sector turístico agrega una capa de complejidad al diagnóstico oficial.

“Potenciar” el turismo desde adentro

En el Summit de la AAPA, Scioli apeló a un diagnóstico compartido por el sector: la necesidad de romper la estacionalidad y adaptar la oferta a un turista más exigente. “Estamos encarando una serie de desregulaciones para que ustedes miren cada vez con más interés oportunidades de negocios y de trabajo para los jóvenes, en alguno de los 39 Parques Nacionales de la Argentina”, afirmó el secretario ante empresarios del rubro.

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, afirmó que "es el tiempo de los parques y atracciones" durante el Summit 2026. (EFE)
El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, afirmó que "es el tiempo de los parques y atracciones" durante el Summit 2026. (EFE)

El contexto en el que esas palabras se pronunciaron incluye no solo la suba de tarifas sino también otros cambios que el Gobierno introdujo en la administración de los parques en los últimos meses. A fines de 2025, habilitó el registro de prestadores privados para ofrecer actividades turísticas dentro de las áreas protegidas. El Ministerio de Desregulación, por su parte, eliminó la obligatoriedad de guías y de informes de impacto ambiental. Esas medidas generaron rechazo en el sector turístico: organizaciones de guías y trabajadores del área impulsaron protestas y solicitaron reuniones con funcionarios del interior del país.

Para Scioli, el rumbo es claro: “Este tipo de actividades ayuda a romper la estacionalidad y a extender la temporada”. La pregunta que deja abierta la política de precios es si un turismo más accesible para el exterior y más caro para los propios argentinos es la forma de lograrlo.

Temas Relacionados

TurismoParques nacionalesEntradasPreciosAumentosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caputo reconoció poco margen para más recortes: apuesta al crecimiento y al empleo formal para sostener el superávit fiscal

El ministro de Economía planteó que la próxima etapa del equilibrio de las cuentas públicas dependerá menos de la “motosierra” y más de un repunte de recaudación por más actividad y registración de trabajadores

Caputo reconoció poco margen para más recortes: apuesta al crecimiento y al empleo formal para sostener el superávit fiscal

Qatar 2022 vs EEUU-México-Canadá 2026: del Mundial más caro de la historia para el anfitrión al más caro para los espectadores

Los precios de las entradas superan largamente los valores históricos. Se suman altos costos de traslado y alojamiento, aunque los hoteles ya redujeron 30% sus tarifas por baja demanda. Cuánto cuestan los tickets para ver los 3 partidos de Argentina en la fase de grupos. Aerolíneas ya canceló vuelos a Miami

Qatar 2022 vs EEUU-México-Canadá 2026: del Mundial más caro de la historia para el anfitrión al más caro para los espectadores

Argentinos en colectivo: cuáles son las ciudades más caras y más baratas para el autotransporte urbano de pasajeros

El mapa tarifario varía según nivel de subsidios, escala del sistema y decisiones jurisdiccionales. En algunos casos la brecha supera los 1.800 pesos

Argentinos en colectivo: cuáles son las ciudades más caras y más baratas para el autotransporte urbano de pasajeros

Cómo cambiaron las preferencias de los ahorristas y la oferta de crédito desde la victoria oficial en las elecciones de octubre

El último informe del Banco Central revela un viraje en el comportamiento del mercado financiero. El auge de las billeteras virtuales y la reconfiguración de las carteras

Cómo cambiaron las preferencias de los ahorristas y la oferta de crédito desde la victoria oficial en las elecciones de octubre

El FMI pidió reformar el BCRA, un dólar más flexible y no confiar tanto en la política monetaria: qué le respondió el equipo económico

En varios pasajes del Staff Report de la segunda revisión del programa vigente el Fondo marca diferencias. Pide también actualizar la medición de la inflación. En el mismo documento el gobierno explica por qué no está de acuerdo

El FMI pidió reformar el BCRA, un dólar más flexible y no confiar tanto en la política monetaria: qué le respondió el equipo económico

DEPORTES

El enojo de Gasly tras una mala clasificación en la F1: el pedido a Alpine y la estadística que pierde con Colapinto

El enojo de Gasly tras una mala clasificación en la F1: el pedido a Alpine y la estadística que pierde con Colapinto

El posteo de Briatore con Colapinto luego de clasificar 10° en el GP de Canadá de la F1: “Cualquier cosa puede pasar mañana”

El velero argentino “Matrero” agitó sus velas y triunfó en San Remo

Gustavo Costas dejó de ser el DT de Racing tras la eliminación de la Copa Sudamericana

Franco Colapinto tuvo una de las mejores clasificaciones de su carrera y largará 10° en el Gran Premio de Canadá

TELESHOW

Guillermo Coppola habló de su salud y contó por qué no quiere usar un aparato de oxígeno tras su problema respiratorio

Guillermo Coppola habló de su salud y contó por qué no quiere usar un aparato de oxígeno tras su problema respiratorio

El papá de Mauro Icardi cocina locro para vender el 25 de mayo y recibió el apoyo de Wanda Nara: "El más rico de todos"

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina entregó los diplomas a los nominados para los XX Premios Sur

La reflexión de Martín Bossi por la cercanía con el Mundial 2026 con críticas a la canción de Shakira: "Ya nos fumamos el Waka Waka"

Quiénes son las 32 candidatas que buscan convertirse en Miss Universo Argentina 2026

INFOBAE AMÉRICA

Diez países de África se encuentran en “alto riesgo” por el brote de ébola

Diez países de África se encuentran en “alto riesgo” por el brote de ébola

“Soy inocente”: exsubcomandante policial niega vínculos con crimen de agentes de la Dipampco en Corinto, Honduras

Águila vs FAS - EN VIVO: FAS se adelanta con dos golazos en la final del fútbol salvadoreño

El Salvador: La final entre Águila y FAS enfrenta a dos técnicos debutantes en el Clausura 2026

El costo humano del oro: Joven nicaragüense muere intoxicado con cianuro en mina ilegal transfronteriza