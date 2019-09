El domingo pasado Susana se quejó al aire por un problema en uno de sus juegos. Denise Dumas, una de las participantes, tenía que sortear diferentes obstáculos mientras transportaba dinero en un casco sobre su cabeza. Pero no pudo someterse al desafío ya que el casco se rompió. "Es un momento para que no pase más: el casco tiene que estar soldado, no se puede caer", dijo la conductora.