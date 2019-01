-No, yo pensaba que no iba a ser tan difícil… (se ríe divertida). Cuando las asistentes sociales me hacían hincapié en la red de contención, yo creía que estaban exagerando. Pero fue tremendo. Me acuerdo la primera Navidad que pasamos juntos, estábamos solos en casa y me sentí demasiado sola. Me hacían falta mis viejos (N. de R.: en 1991 falleció el padre de un paro cardíaco y en 2002, Aída, la mamá, a causa de un infarto). Al principio fue un shock muy fuerte.