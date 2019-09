Otra que criticó a Sol fue Paz Cornú, quien dijo que se le veía todo con el vestido, y luego le pidió disculpas. Pero en este caso ella no aceptó las disculpas y disparó sin piedad contra Medina Flores. En Intrusos, la panelista de Involucrados dijo: "Yo jamás me di cuenta de que me corrió el vestido, pero es grave y él (por Medina Flores) me pidió disculpas y yo le creí, pero después se sienta en un programa de la tarde a reírse y pide que paren el video en donde se me ve todo, entonces ahí dije 'no fue sin querer'".