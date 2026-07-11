Tlalpan bajo el agua, intensas lluvias causaron corrientes peligrosas al sur de la CDMX

Calles de una zona urbana quedan cubiertas por el agua de intensas lluvias, afectando el tránsito vehicular y las fachadas de los edificios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias que azotaron el sur de la Ciudad de México la tarde-noche del 8 de julio dejaron a la alcaldía Tlalpan bajo el agua: corrientes de gran intensidad bajaron desde calles con pendiente y desembocaron directamente sobre Avenida Insurgentes Sur y la Calzada de Tlalpan, generando encharcamientos que paralizaron el tránsito vehicular en toda la zona.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) colocó a Tlalpan bajo Alerta Naranja, nivel que corresponde a precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros. Ante la magnitud del evento, el gobierno capitalino activó el Plan Tlaloque 2.0 y desplegó un operativo interinstitucional para atender las afectaciones.

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Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaron en las zonas más comprometidas para destapar alcantarillas y retirar basura acumulada. La Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó cortes de circulación en Circuito Fuentes del Pedregal y Fuente de los Molinos, con alternativa vial por Anillo Periférico.

(redes sociales)

Alerta Roja en tres alcaldías y colapso del transporte

#BrigadaSEGIAGUA está en camino para la atención a encharcamiento reportado. #Tlaloque2026 pic.twitter.com/vqxsOok33W — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) July 11, 2026

La misma noche, la SGIRPC escaló la emergencia y activó Alerta Roja para las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, donde se pronosticaron acumulados de entre 50 y 70 milímetros. Cuajimalpa y Cuauhtémoc permanecieron en Alerta Naranja.

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Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 10/07/2026 en la demarcación: @TlalpanAl.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y… pic.twitter.com/0oiQ6b9SmF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 11, 2026

Las precipitaciones colapsaron tramos del transporte público en toda la capital. El Metro CDMX suspendió el servicio entre las estaciones Aragón y Misterios de la Línea 5 —con paradas sin operación en Misterios, Valle Gómez, Consulado, Eduardo Molina y Aragón— y recomendó usar las Líneas 4 y 6 como alternativa. Unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindaron apoyo en el tramo afectado.

El Metrobús reportó la suspensión del servicio en la Línea 1 entre Manuel González e Indios Verdes, además de retrasos generalizados en toda esa ruta por el anegamiento en la zona de Villa Olímpica-El Caminero.

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X/@Meteoalert_CDMX

Volumen de agua acumulado y pronóstico para el 10 de julio

Hasta las 21:00 horas del 8 de julio, la Ciudad de México había acumulado un volumen superior a 21.2 millones de metros cúbicos de agua. En la Zona Metropolitana del Valle de México, el registro llegó a 36.37 millones de metros cúbicos. Las estaciones pluviométricas con mayor captación fueron Coyol, con 54.75 milímetros, y Generadora 101, con 50 milímetros.

Para el viernes 10 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó chubascos adicionales de entre 25 y 50 milímetros en la capital, impulsados por la onda tropical núm. 17 y circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera. El periodo de mayor riesgo, según el boletín de la SGIRPC, se ubicó entre las 15:00 y las 21:00 horas, con probabilidad de granizo y deslaves en el norte, poniente y sur de la ciudad.

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Una calle urbana presenta inundaciones que cubren la calzada y las aceras, afectando la entrada de un consultorio médico y una construcción con arte callejero. (Captura de pantalla X/@Meteoalert_CDMX)

La Cámara de Diputados y la colonia Providencia, bajo el agua

Servicios de emergencia laboran en Adolfo Ruiz Cortines y Benito Juárez, col. Miguel Hidalgo 3ra sección, @TlalpanAl, donde a causa de la saturación en un pozo de captación pluvial, se registró un encharcamiento de 100 m de espejo por 80 cm de tirante en su parte más baja.



Se… pic.twitter.com/ZPhMrVXbBC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 11, 2026

Las lluvias del 8 de julio inundaron el estacionamiento subterráneo, las bodegas y los baños del basamento de la Cámara de Diputados, en San Lázaro. La Secretaría General del Palacio Legislativo informó que el agua ingresó por las rampas y coladeras al no poder desfogar en la red principal de drenaje de calles aledañas como Emiliano Zapata, Congreso de la Unión y Eduardo Molina. Personal de Protección Civil activó bombas para desalojar el agua acumulada.

En el norte de la capital, la colonia Providencia —alcaldía Gustavo A. Madero— amaneció el 9 de julio con viviendas y negocios anegados. El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, atribuyó las afectaciones tanto a las lluvias como al mal funcionamiento del colector Morelos, que presentaba hundimientos diferenciales. Las calles Estado de Yucatán, Estado de Chiapas y Estado de Campeche mantuvieron niveles altos de agua hasta las 11:00 horas. En la colonia San Juan de Aragón VI Sección, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) atendió 10 viviendas y dos establecimientos con afectaciones.

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