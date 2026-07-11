México

Tlalpan bajo el agua, intensas lluvias causaron corrientes peligrosas al sur de la CDMX

El sur de la capital registró encharcamientos en avenidas principales, con operativos de Bomberos y cortes viales en Circuito Fuentes del Pedregal y Fuente de los Molinos. Se recomienda circular por Anillo Periférico

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Collage de tres imágenes de calles urbanas inundadas: edificios con agua en la base, un vehículo circulando y el retrovisor de un coche.
Calles de una zona urbana quedan cubiertas por el agua de intensas lluvias, afectando el tránsito vehicular y las fachadas de los edificios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias que azotaron el sur de la Ciudad de México la tarde-noche del 8 de julio dejaron a la alcaldía Tlalpan bajo el agua: corrientes de gran intensidad bajaron desde calles con pendiente y desembocaron directamente sobre Avenida Insurgentes Sur y la Calzada de Tlalpan, generando encharcamientos que paralizaron el tránsito vehicular en toda la zona.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) colocó a Tlalpan bajo Alerta Naranja, nivel que corresponde a precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros. Ante la magnitud del evento, el gobierno capitalino activó el Plan Tlaloque 2.0 y desplegó un operativo interinstitucional para atender las afectaciones.

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Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaron en las zonas más comprometidas para destapar alcantarillas y retirar basura acumulada. La Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó cortes de circulación en Circuito Fuentes del Pedregal y Fuente de los Molinos, con alternativa vial por Anillo Periférico.

(redes sociales)

Alerta Roja en tres alcaldías y colapso del transporte

La misma noche, la SGIRPC escaló la emergencia y activó Alerta Roja para las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, donde se pronosticaron acumulados de entre 50 y 70 milímetros. Cuajimalpa y Cuauhtémoc permanecieron en Alerta Naranja.

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Las precipitaciones colapsaron tramos del transporte público en toda la capital. El Metro CDMX suspendió el servicio entre las estaciones Aragón y Misterios de la Línea 5 —con paradas sin operación en Misterios, Valle Gómez, Consulado, Eduardo Molina y Aragón— y recomendó usar las Líneas 4 y 6 como alternativa. Unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindaron apoyo en el tramo afectado.

El Metrobús reportó la suspensión del servicio en la Línea 1 entre Manuel González e Indios Verdes, además de retrasos generalizados en toda esa ruta por el anegamiento en la zona de Villa Olímpica-El Caminero.

X/@Meteoalert_CDMX

Volumen de agua acumulado y pronóstico para el 10 de julio

Hasta las 21:00 horas del 8 de julio, la Ciudad de México había acumulado un volumen superior a 21.2 millones de metros cúbicos de agua. En la Zona Metropolitana del Valle de México, el registro llegó a 36.37 millones de metros cúbicos. Las estaciones pluviométricas con mayor captación fueron Coyol, con 54.75 milímetros, y Generadora 101, con 50 milímetros.

Para el viernes 10 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó chubascos adicionales de entre 25 y 50 milímetros en la capital, impulsados por la onda tropical núm. 17 y circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera. El periodo de mayor riesgo, según el boletín de la SGIRPC, se ubicó entre las 15:00 y las 21:00 horas, con probabilidad de granizo y deslaves en el norte, poniente y sur de la ciudad.

Calle con agua de inundación, dos edificios, un consultorio médico con rótulo, una puerta blanca, un árbol y un grafiti de mariposa en una pared
Una calle urbana presenta inundaciones que cubren la calzada y las aceras, afectando la entrada de un consultorio médico y una construcción con arte callejero. (Captura de pantalla X/@Meteoalert_CDMX)

La Cámara de Diputados y la colonia Providencia, bajo el agua

Las lluvias del 8 de julio inundaron el estacionamiento subterráneo, las bodegas y los baños del basamento de la Cámara de Diputados, en San Lázaro. La Secretaría General del Palacio Legislativo informó que el agua ingresó por las rampas y coladeras al no poder desfogar en la red principal de drenaje de calles aledañas como Emiliano Zapata, Congreso de la Unión y Eduardo Molina. Personal de Protección Civil activó bombas para desalojar el agua acumulada.

En el norte de la capital, la colonia Providencia —alcaldía Gustavo A. Madero— amaneció el 9 de julio con viviendas y negocios anegados. El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, atribuyó las afectaciones tanto a las lluvias como al mal funcionamiento del colector Morelos, que presentaba hundimientos diferenciales. Las calles Estado de Yucatán, Estado de Chiapas y Estado de Campeche mantuvieron niveles altos de agua hasta las 11:00 horas. En la colonia San Juan de Aragón VI Sección, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) atendió 10 viviendas y dos establecimientos con afectaciones.

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