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Chelsea habría presentado una oferta por Julián Quiñones tras su actuación con México en el Mundial 2026

El goleador de la Selección Mexicana saldría del futbol árabe para reforzar al club de la Premier League de Inglaterra

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Jun 26, 2024; Inglewood, CA, USA; Mexico forward Julian Quiñones (9) prepares during the anthem before a match against Venezuela at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports
Julián Quiñones iría a la Premier League tras oferta del Chelsea (Jessica Alcheh-USA TODAY Sports)

Julián Andrés Quiñones representó a la Selección Mexicana de Futbol por primera vez desde su naturalización en 2023. El delantero se ganó a pulso el cariño de la afición por los cuatro goles en el Mundial 2026, cifra récord de Javier Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández.

El desempeño espectacular de Quiñones lo coloca en la mira de uno de los equipos top del futbol inglés, nos referimos al Chelsea F.C. quien habría presentado una oferta por Julián Quiñones pese a renovar su contrato en Arabia Saudita.

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Según reportes desde el país árabe, el Chelsea F.C. envió una jugosa oferta para conseguir el traspaso del jugador colombiano naturalizado mexicano, una vez concluida su participación en la Copa del Mundo con el Tricolor absoluto.

Julián Quiñones antes de estrechar la mano de Johan Vázquez. REUTERS/Henry Romero
Julián Quiñones antes de estrechar la mano de Johan Vázquez. REUTERS/Henry Romero

Sin embargo, el fichaje de Julián Quiñones no le será fácil de conseguir a los Azules dado que extendió su contrato con el club Al-Qadsiah de la Saudí Pro League hasta 2029, luego de consagrarse campeón de goleo con 33 anotaciones en Medio Oriente.

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Además, el plantel saudí, de acuerdo a la información de John Sutcliffe, de ESPN, estipuló en el convenio de Julián Quiñones una cláusula de rescisión de 120 millones de dólares tras su renovación de cuatro años previo a jugar el Mundial 2026 con México.

Eligió a México por encima de Colombia

Julián Quiñones en su presentación en el Mundial 2026. (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez
Julián Quiñones en su presentación en el Mundial 2026. (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez

La decisión de representar a la Selección Mexicana en lugar de su país natal no fue algo difícil para Julián Quiñones. Él se identificó en la cultura mexicana que decidió buscar la naturalización en 2023 para ser hábil en la convocatoria de Javier Aguirre.

Su llegada a México en 2015 para sacar adelante a su familia, compuesta por su mamá, sus dos hermanas y su abuela, es una decisión que pocos tomarían pero que Julián Quiñones se atrevió hacer para cambiar su vida y hoy ser una leyenda para el futbol nacional.

Quiñones anotó la mayor cantidad de goles para el Tri en este Mundial 2026, cuatro, frente a: Sudáfrica (1), Chequia (1)B Ecuador (1) e Inglaterra (1). Así se añadió a Javier Hernández y Luis Hernández como los máximos romperredes en Copas del Mundo para México.

El delantero podría rebasar ese límite en su próxima justa veraniega, por ende necesitará mantener el nivel que lo condujo al llamamiento Tricolor para firmar una nueva marca y escriba otra historia como la del Mundial 2026 con la Selección Azteca.

Julián Quiñones en el Mundial 2026

Julián Quiñones marcó cuatro goles en el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Julián Quiñones marcó cuatro goles en el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Julián Andrés Quiñones tuvo una participación destacada con la Selección Mexicana de Futbol en la vigente Copa del Mundo. Estos son los números principales del futbolista de 29 años:

  • Partidos jugados: 5
  • Goles anotados: 4
  • Asistencias: 1
  • Minutos jugados: 410

El colombiano naturalizado mexicano fue el jugador con mayor impacto ofensivo de la Concacaf en esta Copa del Mundo, liderando al Tricolor en anotaciones y asistencias. Sus goles fueron claves para encaminar a México al triunfo y no hay duda que varios equipos, aparte del Chelsea F.C., se interesen en sus servicios rumbo a la próxima temporada.

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