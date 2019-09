Algunas preguntas no tienen que ver con situaciones personales dolorosas pero sí con decisiones que los invitados no desean compartir. Este mes, Alberto Ajaka aceptó ir al programa luego de varias negativas. "Te quiero hacer una pregunta comprometida: ¿Por qué no querías venir a este programa? Hace mucho tiempo que pido que quiero que vengas", le preguntó. A lo que el actor respondió: "Tal vez no me siento tan cómodo en la televisión de estos años, donde se ha establecido tanta opinión. Estamos en un momento de crisis y yo soy espectador de televisión, no niego eso. Estamos en una crisis de credibilidad. Yo trabajo de otra cosa, de poner caras, no necesito ser creíble para la gente como persona. Mis opiniones no significan nada para nadie, simplemente para mí".