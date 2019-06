Y agregaba: "Las otras incursiones eran paralelas a Soda Stereo, tanto Amor Amarillo como Colores Santos (el álbum a dúo con Daniel Melero) e incluso Fricción. Lo que hice con Plan V y Ocio corre por otro camino, donde las canciones no son tan importantes como el trayecto. Así que esto también era un gran desafío interno, que pensé que me iba a poner mucho más nervioso, tenso y presionado. Pero no ocurrió nada de eso. Me dediqué a gozar e ir recuperando mis espacios de libertad porque hice lo que se me daba la gana".