—Por no haber debutado. Y porque quedaba bien tener plata para poder pagarle a una prostituta. Entonces le pedí a mi viejo una vez, dos veces, y él me decía que no. Un día tuve una pelea muy fuerte, yo siendo chico, y mi papá me miró, y no me olvido nunca. me dijo: "Hijo… no". Y se enojó fuerte. "No solo no te voy a dar, sino que no vas a ir. Y vas a entender un día que la mujer no es eso". Algo así me dijo.