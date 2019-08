"Se me ocurrió hacer este formato porque me di cuenta que en Pamela a la tarde, el ciclo que tengo de lunes a viernes en América, no nos queda tiempo para profundizar temas que son de mucho interés para la gente y que tenía ganas de tratarlos con dedicación, como terapias alternativas, esoterismo, psicología, y tantos otros", explicó la destacada conductora a Teleshow.