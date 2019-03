—No. No, no reniego de eso, pero a mí me gusta, me siento bien manejándome con mi plata. Necesito trabajar, no podría no trabajar. No me importa el título, porque va a pasar que el título no condice a lo mejor con este hermoso vestuario porque de acá me voy a hacer el programa. Y no condice a lo mejor con mi nueva familia, mi marido, porque estoy casada, y la verdad es que sigo viviendo de mí, sigo ayudando a mi familia y, como a todos los argentinos, me pasa que estoy ajustada. Y no me quejo, tengo un sueldo bárbaro, mi programa está muy vendido, y además del sueldo hay una ganancia, un porcentaje de lo que se vende, pero aun así tenía pensada otra cosa. Quería invertir, decir "ahora puedo y arriesgo". No, tengo que bajar la expectativa que tenía. Te juro que es durísimo porque si vos lo comparás con la realidad de muchos otros dicen: "Que se calle esta caradura". No, justamente no quiero… A mí me pasa.