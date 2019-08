"Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión, y una hija que me recuerda mucho a como había sido yo. Llena de amor y alegría, confía en todo el mundo porque para ella todo el mundo es bueno y cree que no le harán daño. Eso me asusta tanto que casi me inmoviliza. No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como en lo que me he convertido yo", decía Kurt en un pasaje de su carta. Algo de eso habrá calado hondo en la chica que con una voz excepcional y dotes para la música no sale de los videos en su cuenta de Instagram y aunque se presenta como artista visual ni siquiera tiene un canal de YouTube. ¿Por qué Frances no se anima?