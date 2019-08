Ajaka: —Sí. Soy futbolero y sabía bastantes cosas, tal vez de curioso. No soy un hincha de Boca, soy hincha de Independiente, pero sé de los personajes del fútbol y demás. Cuando te dicen: "Queremos que seas vos", y vos pensás si podés hacerlo. Un día me encontré con una foto de Carlos con su papá, con Segundo, después de su secuestro; esto no está en la serie, es años después. Y en la foto vos ves que en ese momento don Segundo estaba bastante más robusto, y ves a un tipo muy grandote sentado sobre las rodillas de Carlos. Yo soy papá, además soy hombre, y los conozco a esos tipos, no solamente por conocer a Carlos Tévez los conozco, sé quién es esa gente, la he tratado muchos años de mi vida. Entonces, ver dos tipos duros que han tenido que empujarla en la vida en una situación tan íntima y tierna me conmovió mucho. Y me agarré mucho de eso como para poder entrarle al personaje. A Dios gracias, y a Caetano y a la gente, nos llevamos de manera muy cariñosa con Balthazar, y eso facilitó mucho el encuentro actoral.