Según contó De Brito, en la denuncia policial dice que la situación se torno violenta y la dueña declaró: "En ese momento él me agarra del brazo y me manifiesta que él tiene huevos y que no iba a pagar la cuenta". Finalmente ella le pidió que paguen toda la cuenta y se retiren, pero el actor y su comitiva se fueron del lugar sin pagar los 3.500 pesos de la adición.