"Primero me entregó una cadenita y dije 'bueno vamos a ver que hago…'. En ese momento ya estábamos los dos tentados de la risa. Después, atrás viene otra cosa que no recuerdo, pero fue como una bombacha y al final venía un budín de una señora que se llamaba Marta no se cuanto… que tenía la particularidad que en la parte de arriba tenía un celofán. Y visto el budín desde arriba parecía como un cerebro laberíntico. Entonces, le digo '¿esto lo mandó Marta?'… y ella me responde, ya tentada, con 'si'", continuó Ricardo.