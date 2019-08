De acuerdo a las palabras de Camargo, Laport habría argumentado: "Yo no voy a pagar la cuenta por las fotos que se sacó el lugar y que le pusiera precio a las fotos". Y afirmó: "Que me venga a cobrar el que tenga huevos". Fue entonces cuando la dueña del local se acercó a la mesa, originándose un entredicho: "Mis fotos valen, ponele precio"; "No hacemos canje". La discusión se tornó más violenta. "(Laport) me tomó del brazo -aseguró Alejandra- y me dijo que él tenía huevos y no pagaba la cuenta. Yo le dije que tengo ovarios más grandes que él". Y le indicó, además, que debía abonar el total de la cuenta, sin bonificación alguna.