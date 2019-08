View this post on Instagram

Mi lindo Pa no te pude convencer que la vida sin mamá sería buena, que el amor de tus hijos y tus nietos te harían vivir pleno. Pero cómo te disfruté estos meses, la relación q tuvimos fue tan linda Pa, tan profunda, tan sincera. A pesar de andar a las corridas pude estar con vos todos los dias. Te deposité todo mi amor y te disfruté a morir!! Gracias por la huella q dejaste como médico, como Papá como abuelo y como persona❤️Te voy a extrañar tanto que no te das una idea, pero estoy tranqui porque te fuiste el día de la Virgen. Sentimientos encontrados Pa tu partida y mi cumple en dos dias, por algo sera que la vida lo dió así. Te voy a festejar por todo lo que nos enseñaste y dejaste, tu sabiduría me superó hasta el ultimo día 😍Te amo Pa y siempre estarás en mi corazon, gracias por todo lo que les diste a mis hijos que te aman con locura “El mejor abuelo del Mundo “❤️Seguramente la abuela y Facu te deben estar esperando . Mis tres amores ❤️