Colombia

Estudio reveló que los colombianos ya no son felices en sus trabajo: experta explicó por qué están desmotivados

La falta de compromiso por parte de los empleados y de liderazgo consciente por parte de los jefes podría estar detrás de la crisis de productividad que enfrentan las compañías

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Ana María Peláez presentó un análisis sobre la crisis global de liderazgo, exponiendo datos sobre el bajo porcentaje de personas felices y comprometidas con su trabajo - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Solo 2 de cada 10 personas en el mundo están felices y comprometidas con su trabajo, según el último informe State of the Global Workplace 2026 de Gallup.com. Esta realidad alerta a empresas de todos los sectores y pone en discusión la importancia del liderazgo y el bienestar en el entorno laboral.

A nivel global, la felicidad y el compromiso laboral se sitúan en solo el 20% de los empleados, mientras el 80% enfrenta apatía o desconexión, de acuerdo con el análisis. Este bajo nivel de satisfacción impacta de forma directa en la productividad, la innovación y la permanencia del talento humano, convirtiéndose en uno de los mayores desafíos para las organizaciones.

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El informe de Gallup.com reiteró que el compromiso laboral se mantiene en cifras históricamente bajas, debido a que apenas uno de cada cinco trabajadores se siente conectado con su labor. Como resultado, millones de empleados afrontan rutinariamente un ambiente de desmotivación, con repercusiones inmediatas en el clima y la salud organizacional.

Oficina diáfana con varios empleados en escritorios. Dos personas sonríen y chocan las cinco, mientras el resto exhibe posturas de fatiga.
Así se vive el ambiente en la mayoría de las oficinas, pues solo unos pocos disfrutan de la jornada, mientras que los demás se sienten agotados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Datos del nivel de compromiso laboral en Colombia

En el territorio nacional, el panorama muestra una leve mejora respecto al promedio mundial, pero sigue siendo motivo de preocupación, teniendo en cuenta que solo el 25% de los empleados colombianos afirma sentirse verdaderamente comprometido, una cifra que, según el reporte, está por debajo del promedio de América Latina y evidencia dificultades para construir culturas organizacionales saludables.

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Este resultado se convierte en ejemplo de la necesidad urgente de fortalecer las políticas de bienestar y liderazgo dentro del mercado laboral colombiano. Así, el hecho de priorizar espacios que primen por la felicidad laboral continúa siendo un reto clave para los líderes empresariales y de gestión humana en el país.

Hombre con camisa azul en un escritorio de oficina, con las manos en la cabeza, rodeado de laptop, papeles y post-its. Colegas trabajan en el fondo.
Cuando los empleados se sienten mal se crea una amenaza silenciosa para la competitividad y la innovación empresarial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El liderazgo y el bienestar organizacional en debate

Ante este panorama, la escritora y conferencista Ana María Peláez impulsa una visión en la que el liderazgo consciente y el bienestar emocional ocupen un lugar central en el éxito de las empresas. Peláez sostiene que numerosas compañías mantienen su enfoque en los resultados financieros, dejando en segundo plano aspectos como la salud mental, el propósito común y la calidad del liderazgo.

La experta argumenta que el bienestar debe convertirse en una estrategia organizacional, y no limitarse a un beneficio para los empleados: “Muchas compañías continúan enfocadas exclusivamente en resultados financieros mientras descuidan factores que hoy determinan el desempeño de los equipos”.

Ilustración acuarela de una persona con gafas que se cubre el rostro con las manos, sentada frente a un portátil y una taza de café.
Aquellos que deciden renunciar a una compañía no lo hacen por la labor como tal, sino por la falta de bienestar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La discusión sobre la salud mental y el bienestar cobra mayor relevancia ante el tamaño de los desafíos corporativos. Actualmente, las organizaciones buscan modelos de dirección más humanos y orientados a la satisfacción y la felicidad en el trabajo.

Del mismo modo, la experta agregó que: “Las personas no abandonan a las empresas. Muchas veces abandonan la cultura, el ambiente y el liderazgo que no les permite crecer”.

Y aseguró que “La felicidad no es un premio al final del camino, es la forma en la que recorremos el camino. Y las empresas que entiendan esto no solo van a tener mejores resultados, sino que también tendrán personas más comprometidas, más creativas y más dispuestas a dar lo mejor de sí”.

Pérdidas económicas y consecuencias empresariales

Las consecuencias económicas de la desconexión laboral son de gran magnitud. El informe de Gallup.com advierte que “el deterioro del compromiso laboral está generando pérdidas cercanas a US$10 billones en productividad para la economía global”.

Esta cifra ilustra la dimensión del problema para empresas y sociedades en el corto y mediano plazo. Las organizaciones que no transformen su cultura interna para priorizar el bienestar laboral se enfrentarán a desventajas ante aquellas que sí lo hagan.

Así, el estudio determinó que la competitividad y la innovación dependen en buena parte de la capacidad que tengan empresas y líderes para crear lugares de trabajo donde el sentido de pertenencia y la satisfacción personal ocupen un lugar prioritario.

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