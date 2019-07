Que no se malinterprete. El Marginal es un producto excelente. No hay discusión en torno a una ficción de culto, de lo más lograda, de impecable factura técnica, visual y actoral. Se trata aquí de una disquisición más fina, acaso caprichosa, entrando en el detalle de lo que se ha visto hasta ahora -tan solo tres capítulos; quizás la ansiedad del espectador no tiene límites- de esta tercera temporada de la saga carcelaria que encontró su nicho de audiencia masiva a través de la plataforma de streaming Netflix.