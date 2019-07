En septiembre del año pasado, el actor estuvo internado con una neumonía severa y perdió varios kilos. "Además, me obligaron a dejar de fumar sí o sí", contó en diálogo con Teleshow quien, hasta el día de hoy, reconoce que le cuesta. "Cada tanto me dan ganas de fumar, pero después se me pasa", agrega quien sacia dicha voluntad con algún caramelo que tiene a mano.