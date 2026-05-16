Colombia

Resultados Lotería de Santander hoy 16 de mayo: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Guardar
Google icon
La Lotería de Santander ofrece un premio mayor de 10 mil millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Lotería de Santander ofrece un premio mayor de 10 mil millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Santander difundió los resultados ganadores de su más reciente sorteo efectuado este viernes 15 de mayo de 2026.

Esta popular lotería entrega más de 70 premios cada semana. Descubra aquí si alcanzaste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería de Santander

Fecha del sorteo: viernes 15 de mayo de 2026.

Premio mayor: 5561.

PUBLICIDAD

Serie: 131.

Cuál es el horario de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander lleva a cabo un sorteo a la semana durante la noche de la siguiente manera:

Todos los viernes.Los resultados se publican a las 23:00 horas.

Cómo cobrar un premio de la Lotería de Santander

Es importante mencionar que el billete de la lotería es lo más importante, es la única manera de recibir el premio para quien resulte ganador.

Hay que guardarlo en un lugar seguro para que no se dañe, ni se ensucie y poder reclamarlo con éxito.

Si el premio es superior a los 3 millones de pesos, se debe ir a las oficinas de la Lotería en la ciudad de Bucaramanga para verificar la autenticidad del billete.

Mientras que para premios menores, se puede acudir a las agencias distribuidoras autorizadas o cobrar las aproximaciones con el lotero de confianza.

Plan de Premios

Los pasos para jugar por los premios de La Lotería de Santander (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de La Lotería de Santander (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Santander ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 70 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor de 6.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Tres secos de 300 millones de pesos.

Cuatro secos de 400 millones de pesos.

Siete secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

17 secos de 10 millones de pesos.

20 secos de 5 millones de pesos.

¿Cómo ganar la Lotería de Santander?

Para jugar la Lotería de Santander se necesita al menos 6 mil pesos para comprar una fracción o bien 18 mil pesos para adquirir el billete completo.

Se puede comprar el boleto con el lotero de confianza, el cual debe tener el carnet que lo identifica como un vendedor oficial del sorteo.

También se puede adquirir en línea a través de las páginas oficiales y apps de Lottorent, Loticolombia y Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta elegida tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería de Santander ofrece a sus apostadores.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Al momento de validar y cobrar un premio superior a 3 millones de pesos, el ganador debe:

Dirigirse personalmente a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16) para verificar la autenticidad del billete. 

El equipo especializado usa tecnología avanzada para detectar cualquier intento de falsificación y garantizar la legalidad del proceso. 

Es necesario presentar el billete original junto con un documento de identidad válido y completar los formularios correspondientes para iniciar el pago.

Para premios inferiores a 3 millones de pesos:

El cobro puede realizarse más cómodamente en agencias distribuidoras autorizadas o incluso con el lotero de confianza en caso de aproximaciones.

Se recomienda contactar con la lotería con anticipación para coordinar la verificación y recibir instrucciones específicas.

Temas Relacionados

Lotería de SantanderLotería de Santander sorteoResultado Lotería De Santander Hoycolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lotería de Risaralda: resultados del premio mayor de este sábado 16 de mayo

Más allá de la suerte, cada boleto adquirido representa una contribución directa a proyectos comunitarios

Lotería de Risaralda: resultados del premio mayor de este sábado 16 de mayo

Resultados Lotería de Medellín viernes 15 de mayo de 2026: quién ganó el premio mayor de $16.000 millones

Como cada viernes, aquí están los ganadores de la Lotería de Medellín

Resultados Lotería de Medellín viernes 15 de mayo de 2026: quién ganó el premio mayor de $16.000 millones

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 15 de mayo

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 15 de mayo

Resultado Sinuano Noche hoy 14 de mayo

Cada sorteo es una nueva posibilidad. ¿Será uno de los afortunados de la noche?

Resultado Sinuano Noche hoy 14 de mayo

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

La banda finlandesa, una de las más populares en el inicio del siglo, confirmó su regreso al país con el ‘Weirdo Tour’, que recorrerá América Latina durante el segundo semestre

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Ryan Castro llevó un polémico regalo a Davoo Xeneize y La Cobra y así reaccionaron: “Mire lo que le traje, de corazón”

Aida Victoria Merlano respondió tras la intervención del Icbf y el comunicado de Juan David Tejada: “Tengo el derecho, la verdad y las pruebas”

Alfredo Gutiérrez será homenajeado en dos eventos especiales, en medio del debate por su exclusión del Festival Vallenato

Viviana Santos contó que fue víctima de acoso sexual: “Esa persona me hizo firmar un documento”

Deportes

Luis Díaz, una joya para Bayern Múnich: el tercer jugador con mayor participación en goles en las mejores ligas europeas

Luis Díaz, una joya para Bayern Múnich: el tercer jugador con mayor participación en goles en las mejores ligas europeas

Extécnico de James Rodríguez enfrentará a Millonarios en la Copa Sudamericana: vea de quién se trata

Se viene otro clásico en las semifinales de la Liga BetPlay: hora y dónde ver Santa Fe vs. Junior

Escándalo de Diego Valoyes en el fútbol argentino: dio positivo en prueba de alcoholemia mientras conducía

Aumenta la campaña para que Sebastián Villa no vaya al Mundial: “Por menos le cortaron la cabeza a dos presentadores de televisión”