Alarma en Francia y en el PSG de cara al Mundial y a la final de la Champions: Dembélé se lesionó y se fue directo al vestuario

A 13 días de la final de la Champions League y a menos de un mes del Mundial 2026, una inquietud envuelve al París Saint-Germain y la selección de Francia: Ousmane Dembélé abandonó el campo en el derbi frente al Paris FC tras sentir molestias musculares.

El atacante, uno de los jugadores más desequilibrantes del club parisino y pieza central para Didier Deschamps en el seleccionado, se retiró mostrando signos de dolor, lo cual plantea una amenaza directa tanto para el desenlace europeo del PSG como para la preparación de Les Bleus de cara a la cita ecuménica.

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En tan solo 26 minutos, Dembélé, galardonado con el último Balón de Oro, sintió una molestia muscular, solicitó el cambio y le dejó su lugar a Gonçalo Ramos. De inmediato, se dirigió al vestuario para su evaluación, lo que generó desconcierto en la hinchada parisina. El Parque de los Príncipes presenció así un episodio de incertidumbre cuando el jugador no ocupó su lugar en el banco de suplentes. Incluso, según expresaron en la transmisión de ESPN, el galo “prácticamente no tocó la pelota”.

Dembélé se fue directo al vestuario

La primera valoración médica, recogida por Ligue 1+, señala que se trataría de una leve distensión muscular, aunque la confirmación definitiva depende de las pruebas complementarias que realiza el cuerpo médico del París Saint-Germain. El contexto amplifica la preocupación: la lesión se produce apenas dos semanas antes del partido clave frente al Arsenalpor la final de la Champions, que se disputará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

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El desafío de esa jornada para el PSG implica aspirar a retener el título continental, el cual obtuvo en la temporada pasada.

Por su parte, la derrota del PSG por 2-1 frente al Paris FC en la última jornada de la Ligue 1 no alteró la consagración del equipo, que finalizó seis puntos por encima del Lens. Sin embargo, el resultado incrementó la sensación de vulnerabilidad frente al inminente desafío europeo y ante la posibilidad de perder a uno de sus futbolistas clave.

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La preocupación no es exclusiva del club. Didier Deschamps, seleccionador nacional, sigue de cerca la evolución médica del jugador del PSG. Una baja prolongada de Dembélé tendría consecuencias directas sobre el esquema ofensivo de Les Bleus en el próximo Mundial, donde integrarán el grupo I y debutarán ante Senegal, Irak y Noruega.

Después de los amistosos contra Costa de Marfil e Irlanda del Norte, Francia iniciará su camino en el Mundial 2026 el 16 de junio contra el equipo senegalés a las 16:00 (hora argentina). El 22 chocará contra el conjunto iraquí a las 18:00 y, en la última fecha de la fase de grupos, se enfrentará con la Noruega de Erling Haaland, el 26 desde las 16:00.

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De este modo, Francia tendrá su primer compromiso mundialista menos de un mes después de la final de la Champions, y la expectativa respecto al estado físico del delantero es máxima. Ante este panorama, tanto el club como la federación francesa de fútbol aguardan los resultados finales de los estudios médicos que definirán el alcance real de la lesión y el tiempo de recuperación.