Muchas mujeres pasaron por los brazos de Carlos Monzón durante sus años de gloria. Pero, en aquellos tiempos, la prensa del corazón no solía sacar a la luz relaciones que no fueran oficiales. Y menos, si no había una foto que las acreditara como tales. Por eso, al ex Campeón del mundo sólo se le conocieron tres parejas que fueron Mercedes Beatriz Pelusa García, Susana Giménez y Alicia Muñiz. Y las tres estuvieron signadas por un denominador común: la violencia.