Cuando el año pasado se bajó del proyecto con Pedro y Paula, Gasalla expresó: "Eso fue porque yo no estoy acostumbrado a que me den un libreto ya escrito como para debutar. Y lo peor es que estaba toda la obra escrita: en la página dos decía La Abuela, pasaban tres páginas más y decía Soledad. Y yo dije: 'La obra ya la escribieron'. Me gustaba todo el grupo de gente, y en general las dos cosas que había visto de ellos me gustaron, pero hoy día lo que se usa mucho, tanto en cine como en teatro, es que alguien escriba la obra, y no sabés quién es. Y yo no estoy acostumbrado a eso. Entonces, me corrí".