—Porque tenía ganas de darle movimiento a lo que tomaba mi lente y, así, poder contar una historia con otros elementos que en la fotografía no están. Fue todo un cambio. Primero, porque los grupos de trabajo para hacer cine son mucho más grandes. Y, segundo, porque uno no tiene la cámara en la mano y, más allá de que tenga injerencia en la dirección de arte y la puesta en escena, tiene que aprender a delegar poder. Pero la verdad es que me siento muy cómodo en este rol. Y lo pude concretar ahora gracias a Griselda, que me apoyó un montón.