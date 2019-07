Tres años después nació Rowan, su hija. Pero lejos de las publicidades de maternidades felices, Brooke tuvo que lidiar con una terrible depresión post parto que superó con la ayuda de fármacos. Esto provocó una crítica muy dura de Tom Cruise pero la actriz no se quedó callada y le contestó con una descarnada y sincera nota en el New York Times. "No me encantaban las drogas. Dejé de tomarlas prematuramente y tuve una recaída en la que estuve a punto de estrellar mi automóvil contra un muro, con Rowan en el asiento trasero. Pero esos medicamentos y las sesiones de terapia fueron los que me salvaron a mí y a mi familia".