"No quiero ser despectivo ni políticamente correcto, pero no es el desafío más grande. El desafío más grande de mi vida fue irme de mi casa, dejar el tenis y empezar a actuar. A partir de eso todo fue un desafío grande, con distintas etapas. Yo estaba en el Velma Café y un día mi socio me dijo 'vamos a calle Corrientes', un día me saqué las máscaras y empecé a hablar con la gente haciendo stand up como estos espectáculos que hago. Entonces digo, es un gran desafío pero no el más grande", analizó.