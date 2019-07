Iúdica reconoció que su infancia no fue como la de sus chicos: "A diferencia mía por suerte ellos han tenido muchas cosas, más juguetes que yo, han tenido todo entonces siempre les enseñé a compartir con los primos y hermanos. Yo tenía cinco hermanos y un padre de clase media, nos pasábamos la ropa, los botines, el guardapolvo, los juguetes, todo. Ahora cada uno tiene sus cosas, Salvador se compra los botines que le quedan justos, yo me los compraba en la fábrica tres números más grandes para que me duren".