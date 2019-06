Hace unos años, la revista GENTE me encomendó hacerle un reportaje. Hacía mucho que no lo veía. Riobamba 280 se había transformado en Crónica TV. Me recibió. Se lo veía triste, pero no vencido.

Miró al fotógrafo que me acompañaba:

–No, Alfredo, fotos no.

Y no hubo forma de convencerlo.