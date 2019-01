Antes de dar esta noticia, los jóvenes locutores, sentados detrás de escritorio desnudo, con dos micrófonos, un monitor, algunos papeles y un reloj colgado de la pared a sus espaldas, habían leído un breve manifiesto firmado por el dueño del flamante canal de noticias, Héctor Ricardo García. El comunicado no aportaba demasiadas novedades. No había nadie que no supiera cuál era el ideario y las intenciones del empresario de medios que llevaba para entonces más de tres décadas de experiencia con éxitos y grandes golpes de efecto.